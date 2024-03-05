"Никакие звездочки на погонах не уберегут": Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф
Киев • УНН
Президент Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф.
Президент Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест российских командующих дальней авиации и черноморского флота рф, пообещав продолжение приложения всех усилий, чтобы "ни один российский зверь, виновный в убийствах украинских детей, женщин и мужчин, не остался без наказания", пишет УНН.
Я приветствую решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующих российской дальней авиации и черноморского флота, которых обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время кампании бомбардировок россией украинских гражданских и критической инфраструктуры в 2022 и 2023 годах
Президент указал, что "каждый российский командир, который отдает приказы нанести удары по украинскому гражданскому населению и критической инфраструктуре, должен знать, что справедливость будет достигнута". "Каждый виновник таких преступлений должен знать, что он будет привлечен к ответственности", - отметил Глава государства.
Международное правосудие требует времени, но его не избежать. Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы ни один российский зверь, виновный в убийствах украинских детей, женщин и мужчин, не остался без наказания. И никакие звездочки на погонах или дверцах шкафов не уберегут их от ответственности
Дополнение
Международный уголовный суд 5 марта выдал ордера на арест командующего дальней авиацией россии сергея кобылаша и командующего черноморским флотом рф виктора соколова.
"Никакие звездочки на погонах не уберегут": Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф
Президент Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф.
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