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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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МКС видав ордери на арешт командувача авіації рф та командувача чорноморського флоту

Київ • УНН

 • 25708 перегляди

МКС видав ордери на арешт командувача авіації рф та командувача чорноморського флоту за воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, включаючи напади на цивільні об'єкти та інфраструктуру в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року.

МКС видав ордери на арешт командувача авіації рф та командувача чорноморського флоту

Міжнародний кримінальний суд сьогодні, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньої авіації росії сергія кобилаша та командувача чорноморського флоту рф віктора соколова. Про це повідомляє УНН з посиланням на МКС.

Деталі 

Як повідомляється, ордери на арешт видали у "контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року по щонайменше 9 березня 2023 року".

кобилаша та соколова підозрюють у воєнних злочинах: атаках на українські цивільні обʼєкти з надмірним заподіянням шкоди мирним жителям, а також у злочинах проти людяності. 

Як зазначається, у МКС є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за ці злочини. 

Два ордери на арешт були видані за клопотаннями, поданими обвинуваченням, заявили в МКС. 

Також зазначається, що є підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані по українській енергетичній інфраструктурі в період щонайменше з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. 

Удари були спрямовані проти цивільних об'єктів, очікувана випадкова шкода та шкода цивільному населенню були явно надмірними порівняно з очікуваною військовою перевагою, вказується у заяві суду. 

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