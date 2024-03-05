МКС видав ордери на арешт командувача авіації рф та командувача чорноморського флоту
Київ • УНН
МКС видав ордери на арешт командувача авіації рф та командувача чорноморського флоту за воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, включаючи напади на цивільні об'єкти та інфраструктуру в період з жовтня 2022 року по березень 2023 року.
Міжнародний кримінальний суд сьогодні, 5 березня, видав ордери на арешт командувача дальньої авіації росії сергія кобилаша та командувача чорноморського флоту рф віктора соколова. Про це повідомляє УНН з посиланням на МКС.
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Як повідомляється, ордери на арешт видали у "контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року по щонайменше 9 березня 2023 року".
кобилаша та соколова підозрюють у воєнних злочинах: атаках на українські цивільні обʼєкти з надмірним заподіянням шкоди мирним жителям, а також у злочинах проти людяності.
Як зазначається, у МКС є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за ці злочини.
Два ордери на арешт були видані за клопотаннями, поданими обвинуваченням, заявили в МКС.
Також зазначається, що є підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані по українській енергетичній інфраструктурі в період щонайменше з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року.
Удари були спрямовані проти цивільних об'єктів, очікувана випадкова шкода та шкода цивільному населенню були явно надмірними порівняно з очікуваною військовою перевагою, вказується у заяві суду.
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