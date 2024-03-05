МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота
Киев • УНН
МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота за военные преступления и преступления против человечности в Украине, включая нападения на гражданские объекты и инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года.
Международный уголовный суд сегодня, 5 марта, выдал ордера на арест командующего дальней авиации россии сергея кобылаша и командующего черноморского флота рф виктора соколова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МУС.
Детали
Как сообщается, ордера на арест выдали в "контексте ситуации в Украине за вероятные преступления, совершенные по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года".
кобылаша и соколова подозревают в военных преступлениях: атаках на украинские гражданские объекты с чрезмерным причинением вреда мирным жителям, а также в преступлениях против человечности.
Как отмечается, у МУС есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за эти преступления.
Два ордера на арест были выданы по ходатайствам, поданным обвинением, заявили в МУС.
Также отмечается, что есть основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные по украинской энергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
Удары были направлены против гражданских объектов, ожидаемый случайный ущерб и ущерб гражданскому населению были явно чрезмерными по сравнению с ожидаемым военным преимуществом, указывается в заявлении суда.
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МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота
МУС выдал ордера на арест командующего авиацией рф и командующего черноморского флота за военные преступления и преступления против человечности в Украине, включая нападения на гражданские объекты и инфраструктуру в период с октября 2022 года по март 2023 года.
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