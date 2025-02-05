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путин не хочет вести никаких переговоров, необходимо максимально помогать Украине - глава МИД Британии

Киев  •  УНН

 • 4496 просмотра

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Глава МИД Британии Дэвид Ламми заявил, что путин не хочет вести переговоры. Британия продолжит максимально помогать Украине и будет призывать к этому других партнеров.

Российский диктатор владимир путин не хочет вести никаких переговоров сейчас, поэтому Великобритания будет продолжать максимально помогать Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Одной из ключевых тем встречи стала координация шагов с партнерами и гарантии безопасности Украине, а также стороны обсудили усиление санкций против рф, в частности ее нефтяной отрасли и ОПК, и использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Также Ламми заверил в том, что Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины.

"Наша оценка в том, что путин не хочет вести никаких переговоров сейчас. Поэтому мы продолжаем максимально помогать вам, пока вы боретесь в этой ужасной войне, и поощряем других партнеров делать то же самое", - сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что операция ВСУ в Курской области, которая началась полгода назад, может стать важной частью переговорного процесса по окончанию войны России против Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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