путин не хочет вести никаких переговоров, необходимо максимально помогать Украине - глава МИД Британии

Российский диктатор владимир путин не хочет вести никаких переговоров сейчас, поэтому Великобритания будет продолжать максимально помогать Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Одной из ключевых тем встречи стала координация шагов с партнерами и гарантии безопасности Украине, а также стороны обсудили усиление санкций против рф, в частности ее нефтяной отрасли и ОПК, и использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Также Ламми заверил в том, что Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины.

"Наша оценка в том, что путин не хочет вести никаких переговоров сейчас. Поэтому мы продолжаем максимально помогать вам, пока вы боретесь в этой ужасной войне, и поощряем других партнеров делать то же самое", - сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что операция ВСУ в Курской области, которая началась полгода назад, может стать важной частью переговорного процесса по окончанию войны России против Украины.