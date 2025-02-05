Курська операція може стати важливою частиною переговорного процесу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що операція ЗСУ у Курській області, яка розпочалася пів року тому, може стати важливою частиною переговорного процесу щодо закінчення війни росії проти України. Про це Зеленський заявив за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі, передає УНН.

Завтра буде рівно пів року операції на курському напрямку. Дуже важливої операції. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у росіян до України щодо курського напрямку. Це був дуже важливий крок. Я не люблю кидатися такими словами, як "історичний". Все життя України, її боротьба - це напевно історичний шлях, і тому я не буду кидатись цим словом щодо цієї операції. Але вона точно була дуже важливою, - сказав Зеленський.

За його словами, Сили оборони в курській області стабільно тримають ситуацію, й будуть тримати далі.

Там великі втрати у росіян, дуже великі. Вони їх занижують, вони занижують дуже сильно. В них корейці розбігаються, ми це бачимо. Ми кілька дуже важливих військових пунктів правління вразили. І це - дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом з цієї території, і це, як магніт, тримає сьогодні 60 тисяч їх військових на цьому напрямку, - додав Зеленський.

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Загалом від початку доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. На Покровському напрямку противник здійснив 12 спроб потіснити українських захисників.