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Курская операция может стать важной частью переговорного процесса - Зеленский

Курская операция может стать важной частью переговорного процесса - Зеленский

Киев  •  УНН

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Президент рассказал об успехах украинской армии на курском направлении, где удерживаются 60 тысяч российских военных. Операция может стать важной частью будущих мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что операция ВСУ в Курской области, которая началась полгода назад, может стать важной частью переговорного процесса по окончанию войны России против Украины. Об этом Зеленский заявил по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, передает УНН.

Завтра будет ровно полгода операции на Курском направлении. Очень важной операции. Вы еще увидите, когда мы дойдем до дипломатического урегулирования окончания войны, мы еще с вами услышим, какие условия будут у россиян к Украине по Курскому направлению. Это был очень важный шаг. Я не люблю бросаться такими словами, как "исторический". Вся жизнь Украины, ее борьба - это наверняка исторический путь, и поэтому я не буду бросаться этим словом относительно этой операции. Но она точно была очень важной,

- сказал Зеленский.

По его словам, Силы обороны в курской области стабильно держат ситуацию, и будут держать дальше.

Там большие потери у россиян, очень большие. Они их занижают, они занижают очень сильно. У них корейцы разбегаются, мы это видим. Мы несколько очень важных военных пунктов правления поразили. И это - очень серьезные шаги. Они важны. И я думаю, что они не смогут нас вытолкнуть в ближайшее время с этой территории, и это, как магнит, держит сегодня 60 тысяч их военных на этом направлении,

- добавил Зеленский.

Напомним

Всего с начала суток на фронте произошло 50 боевых столкновений. На Покровском направлении противник совершил 12 попыток потеснить украинских защитников.

Павел Башинский

Павел Башинский

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