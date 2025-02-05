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50 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

50 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ

Київ • УНН

 • 26964 перегляди

На різних напрямках фронту відбулося 50 бойових зіткнень, найгарячіше - на Покровському, де було 12 атак. Противник активно атакував на Куп'янському, Лиманському та Сіверському напрямках.

Загалом від початку доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. На Покровському напрямку противник здійснив 12 спроб потіснити українських захисників, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти двічі намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у напрямку Козачої Лопані, наші захисники відбили одну атаку росіян, ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка, на даний час два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Колодязів та Торського. Наразі точиться два бої.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників у напрямках Сіверська та Верхньокам’янського, шість атак вже відбито, точаться два бої.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, ще одне боєзіткнення триває дотепер. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили чотири штурми російських підрозділів. Під авіаударами опинилися Клебан-Бик та Катеринівка.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили вісім атак. Втрати ворога уточнюються. Бої тривають.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя, ще одне боєзіткнення триває. Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю та Новополю.

На Курщині українські захисники відбили одну атаку загарбників, ще чотири боєзіткнення триває. Крім того, ворог здійснив 202 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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