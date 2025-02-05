50 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Всего с начала суток на фронте произошло 50 боевых столкновений. На Покровском направлении противник совершил 12 попыток потеснить украинских защитников, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты дважды пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в направлении Казачьей Лопани, наши защитники отбили одну атаку россиян, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Колодязов и Торского. Сейчас идет два боя.

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях Северска и Верхнекаменского, шесть атак уже отбиты, идут два боя.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Часового Яра и Ступочек, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. КАБом противник нанес авиаудар по Ступочкам.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отбили четыре штурма российских подразделений. Под авиаударами оказались Клебан-Бык и Екатериновка.

С начала суток на Покровском направлении противник совершил 12 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили восемь атак. Потери врага уточняются. Бои продолжаются.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили две атаки оккупационной армии в районе Константинополя, еще одно боестолкновение продолжается. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Багатир.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Новополю.

На Курщине украинские защитники отбили одну атаку захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг совершил 202 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил, резюмировали в Генштабе.