путін не хоче вести жодних перемовин, необхідно максимально допомагати Україні - глава МЗС Британії
Київ • УНН
Глава МЗС Британії Девід Ламмі заявив, що путін не хоче вести переговори. Британія продовжить максимально допомагати Україні та закликатиме до цього інших партнерів.
Російський диктатор володимир путін не хоче вести жодних перемовин зараз, тому Велика Британія продовжуватиме максимально допомагати Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
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Однією із ключових тем зустрічі стала координація кроків із партнерами та гарантії безпеки Україні, а також сторони обговорили посилення санкцій проти рф, зокрема її нафтової галузі й ОПК, і використання заморожених російських активів на користь України.
Також Ламмі запевнив у тому, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України.
"Наша оцінка в тому, що путін не хоче вести жодних перемовин зараз. Тому ми продовжуємо максимально допомагати вам, поки ви боретеся в цій жахливій війні, і заохочуємо інших партнерів робити те саме", - сказав він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає, що операція ЗСУ у Курській області, яка розпочалася пів року тому, може стати важливою частиною переговорного процесу щодо закінчення війни росії проти України.