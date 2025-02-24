рф готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе на оккупированном Донбассе. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

рф готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе на Донбассе и Новороссии - сказал путин.

Кроме того, российский диктатор отметил, что "ресурсы редкоземельных металлов в Украине еще требуют оценки".

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Кроме того, путин сегодня провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Как заявил президент, россии необходимо наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, это необходимо для развития экономики и ОПК страны.

По словам российского диктатора, объем выпуска высокотехнологичных товаров на основе редких и редкоземельных металлов должен вырасти кратно.

Ранее

Президент США Дональд Трамп после заявил о возможных крупных сделках с россией, намекнув, что "у них есть огромные редкоземельные металлы".

На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения