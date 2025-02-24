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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 61097 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 69185 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 76175 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин хочет предложить США сотрудничество по добыче редкоземельных металлов на оккупированном Донбассе

путин хочет предложить США сотрудничество по добыче редкоземельных металлов на оккупированном Донбассе

Киев  •  УНН

 • 15343 просмотра

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путин заявил о готовности рф сотрудничать с США по добыче редкоземельных металлов на оккупированном Донбассе. Он также отметил необходимость налаживания полного цикла переработки этих металлов для развития экономики рф.

рф готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе на оккупированном Донбассе. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

рф готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе на Донбассе и Новороссии 

- сказал путин.

Кроме того, российский диктатор отметил, что "ресурсы редкоземельных металлов в Украине еще требуют оценки".

Добавим

Кроме того, путин сегодня провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Как заявил президент, россии необходимо наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, это необходимо для развития экономики и ОПК страны.

По словам российского диктатора, объем выпуска высокотехнологичных товаров на основе редких и редкоземельных металлов должен вырасти кратно.

Ранее

Президент США Дональд Трамп после заявил о возможных крупных сделках с россией, намекнув, что "у них есть огромные редкоземельные металлы".

На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения24.02.25, 20:12 • 15270 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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