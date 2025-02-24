путін хоче запропонувати США співпрацю з видобутку рідкісноземельних металів на окупованому Донбасі

рф готова запропонувати співпрацю США щодо рідкісноземельних металів, у тому числі на окупованому Донбасі. Про це заявив російський диктатор володимир путін, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

рф готова запропонувати співпрацю США щодо рідкісноземельних металів, у тому числі на Донбасі та Новоросії - сказав путін.

Крім того, російський диктатор зауважив, що "ресурси рідкісноземельних металів в Україні ще вимагають оцінки".

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Крім того, путін сьогодні провів нараду з розвитку галузі рідкісноземельних металів. Як заявив президент, росії необхідно налагодити повний цикл переробки рідкісноземельних металів, це необхідно для розвитку економіки та ОПК країни.

За словами російського диктатора, обсяг випуску високотехнологічних товарів на основі рідкісних та рідкісноземельних металів має зрости кратно.

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Президент США Дональд Трамп після заявив про можливі великі угоди з росією, натякнув, що "у них є величезні рідкоземельні метали".

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