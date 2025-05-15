путин боится приехать?: мединский проигнорировал вопрос французского журналиста

Глава российской делегации владимир мединский проигнорировал вопрос французского журналиста о том, боится ли российский диктатор владимир путин приехать в Турцию на переговоры с Украиной, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

Во время пресс-подхода в Стамбуле глава российской делегации владимир мединский не стал отвечать на вопрос французского журналиста Поля Гаснера. Тот заявил: "Зеленский назвал вашу делегацию фальшивой… Ваш президент боится приехать?"

Мединский в прямом смысле ушел от ответа.

Дополнение

российский диктатор владимир путин решил не принимать участие в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавил помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уровень делегации России похожий на бутафорский.

В то же время он решил отправить в Стамбул украинскую делегацию для встречи с российской, но не всю, она направлена для того, чтобы попытаться достичь первых шагов по деэскалации.

Также Зеленский сообщал, что переговоры в Стамбуле могут начаться сегодня вечером или завтра утром. Делегации Украины, Турции и Соединенных Штатов готовы к работе, вопрос только к россиянам.