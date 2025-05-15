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Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом
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путін боїться приїхати?: мединський проігнорував питання французького журналіста

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Голова російської делегації Мединський ухилився від відповіді на питання про те, чи боїться Путін їхати до Туреччини для переговорів з Україною. Зеленський назвав російську делегацію бутафорською.

путін боїться приїхати?: мединський проігнорував питання французького журналіста

Голова російської делегації володимир мединський проігнорував питання французького журналіста про те, чи боїться російський диктатор володимир путін приїхати до Туреччини на переговори з Україною, передає УНН з посиланням на російські Telegram-канали.

Деталі

Під час прес-підходу в Стамбулі голова російської делегації володимир мединський не став відповідати на запитання французького журналіста Поля Гаснера. Той заявив: "Зеленський назвав вашу делегацію фальшивою… Ваш президент боїться приїхати?"

Мединський у прямому сенсі уникнув відповіді.

Доповнення

російський диктатор володимир путін вирішив не брати участі в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолив помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін і заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Президент України Володимир Зеленський назвав рівень делегації Росії схожий на бутафорський.

У той же час він вирішив відправити до Стамбула українську делегацію для зустрічі з російською, але не всю, вона направлена для того, щоб спробувати досягти перших кроків з деескалації.

Також Зеленський повідомляв, що переговори в Стамбулі можуть розпочатися сьогодні ввечері або завтра вранці. Делегації України, Туреччини та Сполучених Штатів готові до роботи, питання лише до росіян.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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