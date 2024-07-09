Один из фрегатов чф рф "Адмирал Макаров" вчера осуществлял пуски ракет.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Наблюдаем в акватории Черного моря одну подводную лодку, которая является носителем крылатых ракет. Мы считаем, что она снаряжена, поэтому можно сказать, что присутствует опасность, по применению - говорит Плетенчук.

Он также рассказал, что в Азовском море находятся три надводные единицы, которые не несут нам угрозы."

россияне периодически используют свои ракетные носители при массированных обстрелах, в акватории Черного моря сейчас находится 8 боеспособных единиц. Это 3 подводные лодки, из которых только две единицы находится в море, так как они дежурят посменно, то их присутствие есть всегда. Еще три - это малые ракетные корабли проекта "Буян-М" и два фрегата: "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Именно фрегат "Адмирал Макаров" вчера осуществлял пуски ракет - говорит Плетенчук.

По его словам, этот фрегат вышел из пункта базирования в Новороссийске, буквально вышел на внешний рейд и не выходя в открытое море "отстрелялся" и быстро вернулся обратно.

Напомним,

4 детей погибли и 12 ранены в результате вчерашней массированной атаки российских войск.