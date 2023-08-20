Прозвучал очень важный сигнал о предоставлении F-16 - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что прозвучал сегодня очень важный сигнал о предоставлении Украине истребителей F-16. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает корреспондент УНН.
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«Очень важный сигнал, который сегодня прозвучал, что все будут делать все чтобы, как только была возможность - мы их (F-16 – ред.) получили», - сказал Зеленский.
По его словам, сегодня было проговорено о расширении тренировочных миссий.
«Алгоритм для нас понятен, всю инфраструктуру должны готовить, готовим. Будем вместе работать с другими партнерами, чтобы этот успех для украинского воздушного щита стал еще большим», - рассказал Зеленский.
Дополнение
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщал, что сейчас происходит языковое обучение украинских пилотов, военное обучение на истребителях F-16 планируют начать как можно скорее.
Дания подтвердила, что вместе с Нидерландами передадут Украине самолеты F16. Украина получит от партнеров 42 истребителя F-16 на первом этапе после тренировки украинских пилотов и инженеров.