Прозвучав дуже важливий сигнал щодо надання F-16 – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив, що прозвучав сьогодні дуже важливий сигнал щодо надання Україні винищувачів F-16. Про це він сказав під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен, передає кореспондент УНН.
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«Дуже важливий сигнал, який сьогодні прозвучав, що всі будуть робити все, щоб як тільки була можливість - ми їх (F-16 – ред.) отримали», - сказав Зеленський.
За його словами, сьогодні було проговорено про розширення тренувальних місій.
«Алгоритм для нас зрозумілий, всю інфраструктуру повинні готувати, готуємо. Будемо разом працювати з іншими партнерами, щоб цей успіх для українського повітряного щита став ще більшим», - розповів Зеленський.
Доповнення
Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомляв, що наразі відбувається мовне навчання українських пілотів, військове навчання на винищувачах F-16 планують розпочати якомога скоріше.
Данія підтвердила, що разом із Нідерландами передадуть Україні літаки F16. Україна отримає від партнерів 42 винищувачі F-16 на першому етапі після тренування українських пілотів та інженерів.