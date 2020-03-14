В течение сегодняшнего дня зафиксировано 15 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Центр общественного здоровья Украины в течение сегодняшнего дня поступило 15 подозрений на новую коронавирусную инфекцию из разных регионов страны. Об этом заявил Игорь Кузин и.о. директора центра общественного здоровья МОЗ, передает корреспондент УНН.
“Центром общественного здоровья Укрины в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов страны. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые сообщаются в наш центр. По состоянию на сегодняшнюю час обработано 18 образцов. Никакого положительного результата пока не было обнаружено”, - рассказал Кузин.
Также, по его словам образцы продолжают поступать не только на национальном уровне, но и на уровень 11 областей, которые уже имеют диагностическую способность и получили тест-системы.
Напомним, в Черновицкую область уже поступили тест-системы для диагностики коронавируса СОVID-19, которые используются в лабораторном центре.
Напомним, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.
Также, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Как сообщалось, с начала этого года в Центр общественного здоровья Украины поступило 67 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.