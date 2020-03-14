З початку року в Україні зафіксовано понад 60 підозр на нову коронавірусну інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З початку цього року до Центру громадського здоров’я України надійшло 67 підозр на нову коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19, (3 випадки — підтверджені лабораторно, 61 — негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджується)”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляють в Центрі на COVID-19 лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків.
Нагадаємо, починаючи з сьогодні у Чернівецькій області з метою боротьби з поширенням коронавірусу впроваджується надзвичайний стан.
Як повідомлялося , в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.