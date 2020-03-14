Відсьогодні у Чернівецькій області впроваджується надзвичайний стан через коронавірус

КИЇВ. 14 березня. УНН. Починаючи з сьогодні у Чернівецькій області з метою боротьби з поширенням коронавірусу впроваджується надзвичайний стан. Про це йдеться у відеозверненні, яке записав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук ввечері у суботу, передає УНН.