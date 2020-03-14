Відсьогодні у Чернівецькій області впроваджується надзвичайний стан через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Починаючи з сьогодні у Чернівецькій області з метою боротьби з поширенням коронавірусу впроваджується надзвичайний стан. Про це йдеться у відеозверненні, яке записав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук ввечері у суботу, передає УНН.
“Як відомо, ми маємо вже другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. І тепер це не тільки на території міста Чернівців, а один із районів нашої області. Це спонукає і дає підстави нам для того, щоби запровадити із завтрашнього (суботи, 14 березня) дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області”, — зазначив він.
Осадчук додав, що відсьогодні обмежується робота гіпермаркетів, супермаркетів, ринків та торгівельних центрів, винятком будуть лише продуктові сектори.
“Ми обмежуємо режим роботи, тобто, закриваємо роботу усіх без винятку ринків за винятком лише продуктових секторів. Продукти харчування повинні бути доступні. Всі інші — будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри повинні також зрозуміти, що йдеться про життя і здоров’я людей. Тому кілька тижнів, до третього квітня прошу вас солідарності, громадянської відповідальності. Ці заходи лише заради однієї мети —допомогти зберегти життя і здоров’я буковинців. Із завтрашнього дня будуть діяти ці обмежувальні заходи”, — додав він.
Раніше цього тижня ВООЗ оголосила пандемію у зв’язку з подальшим поширенням коронавірусу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Додамо, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Як повідомлялося, у чернівчанина, в якого вперше в Україні зареєстрували наявність інфекції SARS-CoV-2, відсутня пневмонія CoViD-19.
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