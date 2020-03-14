Протягом сьогоднішнього дня зафіксовано 15 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. До Центру громадського здоров’я України протягом сьогоднішнього дня надійшло 15 підозр на нову коронавірусну інфекцію з різних регіонів країни. Про це заявив Ігор Кузін в.о. директора центру громадського здоров’я МОЗ, передає кореспондент УНН.
«Центром громадського здоров’я Укрїни протягом сьогоднішнього дня було отримано 15 повідомлень з різних регіонів країни. Проводяться лабораторні дослідження по усім випадкам, які також повідомляються до нашого центру. Станом на сьогоднішню годину опрацьовано 18 зразків. Жодного позитивного результату поки що не було виявлено», - розповів Кузін.
Також, за його словами зразки продовжують надходити не лише на національному рівені,але й на рівені 11 областей, які вже мають діагностичну спроможність та отримали тест-системи.
Нагадаємо, до Чернівецької області вже надійшли тест-системи для діагностики коронавірусу СОVID-19, які використовуються у лабораторному центрі.
Нагадаємо, в Чернівецькій області є два підтверджених випадки інфікування коронавірусом.
Також, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Як повідомлялося, з початку цього року до Центру громадського здоров’я України надійшло 67 підозр на нову коронавірусну інфекцію.