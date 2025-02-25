Противоречит усилиям Вашингтона: Рубио объяснил, почему США голосовали против коллективной резолюции по войне в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему США проголосовали против резолюции ООН, которая осуждала российскую агрессию против Украины, отметив, что она якобы противоречит усилиям США посадить Украину и россию за стол переговоров по завершению войны. Об этом Рубио заявил в комментарии Breitbart News, передает УНН.

Детали

Что касается более широкой резолюции, то мы считаем, что ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войны и конфликта. Президент Трамп хочет положить конец этой войне. Он считает, что слишком много людей погибло, и хочет положить этому конец. Откровенно говоря, мы не считали благоприятным иметь что-то в ООН, что является антагонистическим к любой стороне. Мы пытаемся привлечь этих ребят к столу. К сожалению, Украина не согласилась и они хотели двигаться дальше по своему. Затем мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, по моему мнению, является очень честной формулировкой и в основном говорит, что "война - это ужасная вещь