Противоречит усилиям Вашингтона: Рубио объяснил, почему США голосовали против коллективной резолюции по войне в Украине
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему США не поддержали резолюцию ООН об осуждении российской агрессии. По его словам, документ противоречит усилиям США по мирным переговорам между Украиной и рф.
Государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему США проголосовали против резолюции ООН, которая осуждала российскую агрессию против Украины, отметив, что она якобы противоречит усилиям США посадить Украину и россию за стол переговоров по завершению войны. Об этом Рубио заявил в комментарии Breitbart News, передает УНН.
Детали
Что касается более широкой резолюции, то мы считаем, что ООН должна вернуться к своей уставной миссии, которая заключается в предотвращении и прекращении войны и конфликта. Президент Трамп хочет положить конец этой войне. Он считает, что слишком много людей погибло, и хочет положить этому конец. Откровенно говоря, мы не считали благоприятным иметь что-то в ООН, что является антагонистическим к любой стороне. Мы пытаемся привлечь этих ребят к столу. К сожалению, Украина не согласилась и они хотели двигаться дальше по своему. Затем мы обратились в Совет Безопасности с нашим компромиссом, который, по моему мнению, является очень честной формулировкой и в основном говорит, что "война - это ужасная вещь
Он добавил, что войну нужно закончить таким образом, чтобы она стала долговременной, и напомнить ООН, что его целью является прекращение войны и предотвращение конфликтов, а не осложнение прекращения конфликтов.
"Поэтому я подумал, что хорошо, что мы сделали это в Совете Безопасности, и россияне не наложили вето", - добавил Рубио.
Напомним
93 страны поддержали проект резолюции, инициированный Украиной и странами Европы, по осуждению агрессии РФ. США отказались поддержать украинскую резолюцию, предлагая взамен собственный проект для "быстрого завершения конфликта".
Также Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которую инициировали США и охарактеризовали, как скорый конец конфликта и "восстановление мира" между Украиной и россией.