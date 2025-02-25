Суперечить зусиллям Вашингтона: Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому США не підтримали резолюцію ООН про засудження російської агресії. За його словами, документ суперечить зусиллям США щодо мирних переговорів між Україною та рф.
Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала російську агресію проти України, зазначивши, що вона нібито суперечить зусиллям США посадити Україну та росію за стіл перемовин щодо завершення війни. Про це Рубіо заявив в коментарі Breitbart News, передає УНН.
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Що стосується ширшої резолюції, то ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні війни та конфлікту. Президент Трамп хоче покласти край цій війні. Він вважає, що забагато людей загинуло, і хоче покласти цьому кінець. Відверто кажучи, ми не вважали сприятливим мати щось в ООН, що є антагоністичним до будь-якої сторони. Ми намагаємося залучити цих хлопців до столу. На жаль, Україна не погодилася і вони хотіли рухатися далі по своєму. Потім ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже чесним формулюванням і в основному говорить, що "війна — це жахлива річ
Він додав, що війну потрібно закінчити таким чином, щоб вона стала довготривалою, та нагадати ООН, що його метою є припинення війни та запобігання конфліктам, а не ускладнення припинення конфліктів.
"Тож я подумав, що добре, що ми зробили це в Раді Безпеки, і росіяни не наклали вето", - додав Рубіо.
Нагадаємо
93 країни підтримали проєкт резолюції, ініційований Україною та країнами Європи, щодо засудження агресії рф. США відмовились підтримати українську резолюцію, пропонуючи натомість власний проєкт для "швидкого завершення конфлікту".
Також Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали США та охарактеризували, як швидкий кінець конфлікту й "відновлення миру" між Україною та росією.