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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125135 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184198 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148521 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139755 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117800 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108278 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103025 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Суперечить зусиллям Вашингтона: Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні

Суперечить зусиллям Вашингтона: Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 29029 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому США не підтримали резолюцію ООН про засудження російської агресії. За його словами, документ суперечить зусиллям США щодо мирних переговорів між Україною та рф.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала російську агресію проти України, зазначивши, що вона нібито суперечить зусиллям США посадити Україну та росію за стіл перемовин щодо завершення війни. Про це Рубіо заявив в коментарі Breitbart News, передає УНН.

Деталі

Що стосується ширшої резолюції, то ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні війни та конфлікту. Президент Трамп хоче покласти край цій війні. Він вважає, що забагато людей загинуло, і хоче покласти цьому кінець. Відверто кажучи, ми не вважали сприятливим мати щось в ООН, що є антагоністичним до будь-якої сторони. Ми намагаємося залучити цих хлопців до столу. На жаль, Україна не погодилася і вони хотіли рухатися далі по своєму. Потім ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже чесним формулюванням і в основному говорить, що "війна — це жахлива річ

- сказав Рубіо.

Він додав, що війну потрібно закінчити таким чином, щоб вона стала довготривалою, та нагадати ООН, що його метою є припинення війни та запобігання конфліктам, а не ускладнення припинення конфліктів.

"Тож я подумав, що добре, що ми зробили це в Раді Безпеки, і росіяни не наклали вето", - додав Рубіо.

Нагадаємо

93 країни підтримали проєкт резолюції, ініційований Україною та країнами Європи, щодо засудження агресії рф. США відмовились підтримати українську резолюцію, пропонуючи натомість власний проєкт для "швидкого завершення конфлікту".

Також Генасамблея ООН підтримала резолюцію, яку ініціювали США та охарактеризували, як швидкий кінець конфлікту й "відновлення миру" між Україною та росією.

Павло Башинський

Павло Башинський

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