Суперечить зусиллям Вашингтона: Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, чому США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала російську агресію проти України, зазначивши, що вона нібито суперечить зусиллям США посадити Україну та росію за стіл перемовин щодо завершення війни. Про це Рубіо заявив в коментарі Breitbart News, передає УНН.

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Що стосується ширшої резолюції, то ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні війни та конфлікту. Президент Трамп хоче покласти край цій війні. Він вважає, що забагато людей загинуло, і хоче покласти цьому кінець. Відверто кажучи, ми не вважали сприятливим мати щось в ООН, що є антагоністичним до будь-якої сторони. Ми намагаємося залучити цих хлопців до столу. На жаль, Україна не погодилася і вони хотіли рухатися далі по своєму. Потім ми звернулися до Ради Безпеки з нашим компромісом, який, на мою думку, є дуже чесним формулюванням і в основному говорить, що "війна — це жахлива річ