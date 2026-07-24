Враг атаковал портовую инфраструктуру и АЗС в Николаевской области
Киев • УНН
Противник атаковал Николаевскую область ударными БпЛА, повредив портовую инфраструктуру и АЗС. Пострадавших в результате атак нет.
В Николаевской области российские войска атаковали дронами портовую инфраструктуру и АЗС, сообщил в четвер и.о. главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов в соцсетях, пишет УНН.
Вчера и сегодня утром враг атаковал область ударными БПЛА типа "Shahed/Гербера". Под атакой была портовая инфраструктура. Пострадавших нет
В Баштанском районе, отметил он, "сегодня утром враг атаковал БПЛА типа "Молния" Снигирёвскую громаду. В результате атаки повреждено здание АЗС. Пострадавших нет".
В Николаевском районе вчера враг трижды атаковал FPV-дронами Очаковскую общину. Пострадавших нет, указал и.о. главы ОВА.
В Николаеве россияне дронами ударили по АЗС20.07.26, 08:23 • 4086 просмотров