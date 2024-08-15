Противник атаковал Киевскую область ударными дронами: без попаданий, обломки упали за пределами населенных пунктов

Киевская область в ночь на 15 августа подверглась атаке вражеских ударных дронов, работали силы противовоздушной обороны. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Обломки дронов упали за пределами населенных пунктов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Как указал Кравченко, в очередной раз враг атаковал Киевщину ударными дронами. Тревога в области длилась почти всю ночь и объявлялась трижды.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов - сообщил Кравченко.

Глава ОВА призвал ни в коем случае не фотографировать и не выкладывать в социальные сети места падения и не трогать обломки сбитых вражеских целей. Это опасно. В случае такой находки Кравченко попросил сообщать в полицию или ГСЧС.

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