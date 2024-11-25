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Против «Конкорда» велась целенаправленная кампания, за которой стоит Гетманцев - соучредитель банка

Против «Конкорда» велась целенаправленная кампания, за которой стоит Гетманцев - соучредитель банка

Киев  •  УНН

 • 9243 просмотра

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Сестры Соседки заявили о 1,5-летней кампании против банка «Конкорд», за которой стоит глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. ГБР открыло дело о возможных злоупотреблениях главного юриста НБУ.

Против банка "Конкорд" 1,5 года велась целенаправленная кампания по его уничтожению, за которой стоит председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Об этом говорится в видео, которое опубликовала Елена Соседка, пишет УНН.

"Сестры Соседки убеждены, что за ликвидацией "Конкорда" стоит глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Они предполагают, что это сделано, чтобы сосредоточить операции игорного бизнеса в одних руках. Подтверждением целенаправленной кампании против банка являются систематические проверки и штрафы Нацбанка, давление на банк и предвзятое отношение в течение полутора лет", - говорится в видео, опубликованном на странице Елены Соседки в Facebook.

Отмечается, что кульминацией стала ликвидация "Конкорда" без ожидания результатов судебного обжалования предыдущего штрафа. 

"Более того, руководитель юридического департамента НБУ Александр Зима приказал ликвидатору отозвать иски против Нацбанка. Это сделало невозможным дальнейшее обжалование действий регулятора", - указано на видео.

Добавим

Уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением главным юристом Нацбанка Александром Зимой Государственное бюро расследований открыло еще 28 декабря 2023 года. 

Против Зимы было открыто уголовное производство из-за его письма в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В документе Зима, который является одновременно директором юридического департамента НБУ и председателем Административного совета ФГВФЛ, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкорд" против НБУ. Эти иски касались отмены штрафов на сумму почти 63,5 миллиона гривен и были поданы еще до решения о ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов прислушался к этой рекомендации, что, по словам соучредителя банка "Конкорд" Елены Соседки, лишило акционеров их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас расследует дело Печерское управление полиции. Следователи уже признали потерпевшими Елену и Юлию Соседок, чем автоматически подтвердили, что действия чиновника нанесли им ущерб. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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