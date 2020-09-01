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Против четверых активистов в оккупированном Крыму возбудили дело по подозрению "о недоносительстве"

Киев • УНН

 • 12332 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Задержанных накануне в оккупированном Крыму активистов выпустили из ФСБ под подписку о невыезде. Их обвиняют в "недоносительстве", передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Против четверых активистов в оккупированном Крыму возбудили дело по подозрению "о недоносительстве"

"Четверо крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 31 августа, отпущены под подписку о невыезде, сообщают адвокаты крымчан. Против активистов возбуждено уголовное дело по статье "о недоносительстве" (205.6 УК России)", - сообщает служба.

Как утверждает следователь ФСБ Валерий Шерстюк, в 2015 году в социальной сети "Вконтакте" задержанные переписывались с Умиджоном Дадажоновым, который, как сообщают в ФСБ, якобы участвовал в деятельности организации "ИГИЛ", признанной террористической на территории России. Четырех крымчан подозревают в том, что они не сообщили об этом в правоохранительные органы.

Напомним, в оккупированном Крыму - в Нижнегорском, Советском районах и Судаке - российские силовики утром 31 августа провели обыски в домах крымских татар.

Министерство иностранных дел Украины позже выразило протест в связи с волной незаконных обысков и задержаний на территории временно оккупированного Крыма.

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