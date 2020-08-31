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В окупованому Криму відбуваються нові обшуки в будинках кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. В окупованому Росією Криму — в Нижньогірському, Радянському районах і Судаку — російські силовики зранку 31 серпня проводять обшуки в будинках кримських татар. Про це повідомляє громадське об’єднання “Кримська солідарність” та “Радіо Свобода”, передає УНН.

В окупованому Криму відбуваються нові обшуки в будинках кримських татар

У Нижньогірському районі повідомляють про обшук у будинку журналіста “Кримської солідарності” Айдера Кадирова. Повідомляється, що обшук відбувається в селі Розливи.

У будинку на момент обшуку перебувають дружина і четверо дітей. Молодшій дитині 2,5 місяця, її передали бабусі, яка перебуває поруч із будинком на вулиці.

У Радянському районі обшук відбувається в будинку Енвера Топчи.

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Також відомо про обшук у Судаку в будинку активіста Рідвана Умерова.

“Кримська солідарність” вела трансляцію з місця обшуку в селі Розливи.

Як зазначає “Радіо Свобода”, російські силовики публічно не коментують ситуацію.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією “Хізб ут-Тахрір”.

Напередодні у США закликали Росію припинити посягання на основні свободи у Криму.

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