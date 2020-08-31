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В оккупированном Крыму происходят новые обыски в домах крымских татар

Киев • УНН

 • 15238 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В оккупированном Россией Крыму — в Нижнегорском, Советском районах и Судаке — российские силовики утром 31 августа проводят обыски в домах крымских татар. Об этом сообщает общественное объединение “Крымская солидарность” и “Радио Свобода”, передает УНН.

В оккупированном Крыму происходят новые обыски в домах крымских татар

В Нижнегорском районе сообщают об обыске в доме журналиста “Крымской солидарности” Айдера Кадырова. Сообщается, что обыск проходит в селе Разливы.

В доме на момент обыска находятся жена и четверо детей. Младшему ребенку 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице.

В Советском районе обыск происходит в доме Энвера Топчи.

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Также известно об обыске в Судаке в доме активиста Ридвана Умерова.

“Крымская солидарность” вела трансляцию с места обыска в селе Разливы.

Как отмечает “Радио Свобода”, российские силовики публично не комментируют ситуацию.

После российской оккупации Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно происходят обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир”.

Накануне в США призвали Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму.

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