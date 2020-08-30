У США закликали Росію припинити посягання на основні свободи у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Посольство США в Україні закликало Російську Федерацію припинити посягання на основні свободи в окупованому Криму та звільнити українців, яких вона протиправно ув'язнила. Відповідна заява до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень оприлюднена у неділю посольством, передає УНН.
"У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми закликаємо Росію припинити посягання на основні свободи у Криму, звільнити українців, яких вона протиправно ув'язнила, щоб помститися за мирне інакомислення, та припинити кампанію призову кримчан до російських збройних сил", - наголосили дипломати.
Нагадаємо, раніше у посольстві заявили, що Сполучені Штати твердо стоять на боці України у протистоянні російської агресії, і ніколи не погодяться на менше, аніж повне відновлення територіальної цілісності України.