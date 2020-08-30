В США призвали Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - отметили дипломаты.

Напомним, ранее в посольстве заявили, что Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в противостоянии российской агрессии, и никогда не согласятся на меньшее, чем полное восстановление территориальной целостности Украины.