США ніколи не погодяться на менше, аніж повне відновлення цілісності України: привітання посольства

“Від імені Посольства США я вітаю народ України з 29-ю річницею Незалежності України. Народ України продемонстрував натхненну силу та рішучість, відстоюючи незалежність та працюючи над зміцненням демократії своєї країни. Ваша відданість побудові справедливого та процвітаючого майбутнього була продемонстрована на Майдані під час Революції Гідності, на передовій на Сході України, а також щоденною працею представників громадянського суспільства та інших активних громадян. У той же час, коли ми відзначаємо це свято разом з народом України, наші думки також з українцями в Криму та на Донбасі, чиї демократичні права та свободи продовжують порушуватися російською агресією”, — сказала Квін.

Вона зазначила, що США віддають особливу шану тим українським солдатам, які не можуть відзначити свято з близькими людьми, тому що вони хоробро служать своїй державі.

“Сполучені Штати твердо стоять на боці України у протистоянні російської агресії, і ніколи не погодяться на менше, аніж повне відновлення територіальної цілісності України”, — додала дипломат.

Нагадаємо, Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності, зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав українців зі святом.