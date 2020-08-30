МЗС нагадало світу про жертв насильницьких зникнень в Криму та на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту не залишати поза увагою долю осіб, зниклих, викрадених чи безвісти зниклих на тимчасово окупованих Росією територіях України в Криму та на Донбасі. Відповідна заява до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень оприлюднена на сайті МЗС, передає УНН.
"Прокуратурою Автономної Республіки Крим та м. Севастополь здійснюється процесуальне керівництво у 115 кримінальних провадженнях за 117 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей", - повідомили в Міністерстві.
Зазначається, що у переважній більшості випадків були виявлені факти, що свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади. Зафіксовано випадки залякувань родичів зниклих, свідків, а також відсутність ефективного розслідування.
Крім того, серед жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму більшість становлять кримські татари.
"Світова спільнота має тримати такі порушення з боку Росії як держави-окупанта у фокусі своєї постійної уваги та посилювати тиск на РФ у всіх випадках насильницьких зникнень. У цьому зв’язку важливим є посилення міжнародного тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею зобов’язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, насамперед що стосується гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність", - наголосили у Міністерстві.
Нагадаємо, за даними УВКПЛ ООН у справах, пов’язаних з конфліктом, російська окупаційна адміністрація в Криму використовувала систему правосуддя, що часто не забезпечувала право на справедливий судовий розгляд та гарантії належної правової процедури.