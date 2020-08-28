В ООН розповіли про порушення РФ в Криму у справах, пов’язаних з конфліктом в Україні, за 5 років

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 153617 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 107724 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 100105 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 108122 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 128334 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 138682 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 222653 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216246 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186722 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176284 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.3м/с
74%
Популярнi новини

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 157285 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 31459 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 47697 перегляди

Кількість постраждалих у результаті удару рф по Дніпру зросла до п'яти - ОВА

10 квітня, 16:14 • 12486 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 17616 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 153630 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 157329 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 279645 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 303482 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 386204 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 47716 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 31476 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 49501 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 51252 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126645 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

В ООН розповіли про порушення РФ в Криму у справах, пов’язаних з конфліктом в Україні, за 5 років

Київ • УНН

 • 12903 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У справах, пов’язаних з конфліктом, російська окупаційна адміністрація в Криму використовувала систему правосуддя, що часто не забезпечувала право на справедливий судовий розгляд та гарантії належної правової процедури. Про це йдеться в доповіді “Права людини в контексті відправлення правосуддя у кримінальних справах, пов’язаних з конфліктами в Україні квітень 2014 — квітень 2020” Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), передає УНН.

В ООН розповіли про порушення РФ в Криму у справах, пов’язаних з конфліктом в Україні, за 5 років

“УВКПЛ задокументувало пов’язані із конфліктом справи стосовно 29 осіб (24 чоловіків і 5 жінок), засуджених у Криму відповідно до законів Російської Федерації за діяння, вчинені до початку окупації. Більшість цих справ стосувалися публікацій у соціальних мережах, що містять символи, гасла або заяви організацій, заборонених у Російській Федерації, або матеріали, які в Російській Федерації вважаються екстремістськими, але не заборонені законом в Україні”, — йдеться в доповіді.

Зазначається також, що справи проти цивільних осіб, які обвинувачувались у приналежності до заборонених релігійних груп, шпигунстві та здійсненні диверсій в Криму, як правило, направлялись на розгляд військовим судам Російської Федерації. Всупереч Міжнародному гуманітарному праву, такі судові процеси проводилися військовими судами, які розташовувалися поза межами окупованої території.

“Від початку окупації та станом на 13 квітня 2020 року УВКПЛ зафіксувало винесення вироків військовими судами в Російській Федерації стосовно 26 громадян України з Криму (25 чоловіків та 1 жінка). Судові провадження у військових судах проти ще 18 громадян України з Криму досі тривають”, — сказано в доповіді.

За даними УВКПЛ, окрім факту проведення судових проваджень у військових судах поза межами Криму, вони також характеризувалися “недотриманням мінімальних стандартів справедливого судового розгляду, встановлених міжнародним правом прав людини, включно з гарантіями неупередженості”.

УВКПЛ також висловило занепокоєння фактами залякування адвокатів, які здійснювали захист клієнтів, що виступали проти присутності Російської Федерації в Криму, та через перешкоджання здійсненню ними своїх професійних обов’язків щодо своїх клієнтів.

УВКПЛ також занепокоєне повідомленнями про неефективний захист, який надавався адвокатами з системи безкоштовної юридичної допомоги їхнім клієнтам у таких провадженнях, та недотриманням принципу рівності і змагальності сторін. Більше того, у деяких справах судді застосовували кримінальне законодавство Російської Федерації ретроспективно до подій, які передували окупації Криму.

Як повідомляв УНН, ООН не вдалося знайти взаємоприйнятної формули для забезпечення доступу управління Верховного комісара ООН з прав людини в Крим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,686.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,208.62
Ethereum
$1,524.76