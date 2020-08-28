В ООН розповіли про порушення РФ в Криму у справах, пов’язаних з конфліктом в Україні, за 5 років

“УВКПЛ задокументувало пов’язані із конфліктом справи стосовно 29 осіб (24 чоловіків і 5 жінок), засуджених у Криму відповідно до законів Російської Федерації за діяння, вчинені до початку окупації. Більшість цих справ стосувалися публікацій у соціальних мережах, що містять символи, гасла або заяви організацій, заборонених у Російській Федерації, або матеріали, які в Російській Федерації вважаються екстремістськими, але не заборонені законом в Україні”, — йдеться в доповіді.

Зазначається також, що справи проти цивільних осіб, які обвинувачувались у приналежності до заборонених релігійних груп, шпигунстві та здійсненні диверсій в Криму, як правило, направлялись на розгляд військовим судам Російської Федерації. Всупереч Міжнародному гуманітарному праву, такі судові процеси проводилися військовими судами, які розташовувалися поза межами окупованої території.

“Від початку окупації та станом на 13 квітня 2020 року УВКПЛ зафіксувало винесення вироків військовими судами в Російській Федерації стосовно 26 громадян України з Криму (25 чоловіків та 1 жінка). Судові провадження у військових судах проти ще 18 громадян України з Криму досі тривають”, — сказано в доповіді.

За даними УВКПЛ, окрім факту проведення судових проваджень у військових судах поза межами Криму, вони також характеризувалися “недотриманням мінімальних стандартів справедливого судового розгляду, встановлених міжнародним правом прав людини, включно з гарантіями неупередженості”.

УВКПЛ також висловило занепокоєння фактами залякування адвокатів, які здійснювали захист клієнтів, що виступали проти присутності Російської Федерації в Криму, та через перешкоджання здійсненню ними своїх професійних обов’язків щодо своїх клієнтів.

УВКПЛ також занепокоєне повідомленнями про неефективний захист, який надавався адвокатами з системи безкоштовної юридичної допомоги їхнім клієнтам у таких провадженнях, та недотриманням принципу рівності і змагальності сторін. Більше того, у деяких справах судді застосовували кримінальне законодавство Російської Федерації ретроспективно до подій, які передували окупації Криму.

Як повідомляв УНН, ООН не вдалося знайти взаємоприйнятної формули для забезпечення доступу управління Верховного комісара ООН з прав людини в Крим.