В ООН рассказали о нарушениях РФ в Крыму по делам, связанным с конфликтом в Украине, за 5 лет

“УВКПЧ задокументировало связанные с конфликтом дела в отношении 29 человек (24 мужчин и 5 женщин), осужденных в Крыму в соответствии с законами Российской Федерации за деяния, совершенные до начала оккупации. Большинство этих дел касались публикаций в социальных сетях, содержащих символы, лозунги или заявления организаций, запрещенных в Российской Федерации, или материалы, которые в Российской Федерации считаются экстремистскими, но не запрещены законом в Украине”, — говорится в докладе.

Отмечается также, что дела против гражданских лиц, которые обвинялись в принадлежности к запрещенным религиозным группам, шпионаже и осуществлении диверсий в Крыму, как правило, направлялись на рассмотрение военным судам Российской Федерации. Вопреки международного гуманитарного права, такие судебные процессы проводились военными, которые располагались за пределами оккупированной территории.

“С начала оккупации и по состоянию на 13 апреля 2020 года УВКПЧ зафиксировало вынесения приговоров военными в Российской Федерации в отношении 26 граждан Украины из Крыма (25 мужчин и 1 женщина). Судебные производства в военных судах против еще 18 граждан Украины из Крыма до сих пор продолжаются”, — говорится в докладе.

По данным УВКПЧ, кроме факта проведения судебных разбирательств в военных судах за пределами Крыма, они также характеризовались “несоблюдением минимальных стандартов справедливого судебного разбирательства, установленных международным правом прав человека, включая гарантии беспристрастности”.

УВКПЧ также выразил обеспокоенность фактами запугивания адвокатов, осуществляющих защиту клиентов, которые выступали против присутствия Российской Федерации в Крыму, и из-за препятствования осуществлению ими своих профессиональных обязанностей в отношении своих клиентов.

УВКПЧ также обеспокоено сообщениями о неэффективной защите, что предоставлялась адвокатами из системы бесплатной юридической помощи их клиентам в таких производствах, и несоблюдением принципа равенства и состязательности сторон. Более того, в некоторых делах судьи применяли уголовное законодательство Российской Федерации ретроспективно к событиям, которые предшествовали оккупации Крыма.

Как сообщал УНН, ООН не удалось найти взаимоприемлемого формулы для обеспечения доступа, управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крыму.