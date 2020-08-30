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МИД напомнил миру о жертвах насильственных исчезновений в Крыму и на Донбассе

Киев • УНН

 • 12862 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией территориях Украины в Крыму и на Донбассе. Соответствующее заявление к Международному дню жертв насильственных исчезновений обнародовано на сайте МИД, передает УНН.

МИД напомнил миру о жертвах насильственных исчезновений в Крыму и на Донбассе

"Прокуратурой Автономной Республики Крым и г. Севастополь осуществляется процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищения людей", - сообщили в Министерстве.

Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования.

Кроме того, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений. В этой связи важным является усиление международного давления на Российскую Федерацию с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, прежде всего что касается обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - отметили в Министерстве.

Напомним, по данным УВКПЧ ООН по делам, связанным с конфликтом, русская оккупационная администрация в Крыму использовала систему правосудия, которая часто не обеспечивала право на справедливое судебное разбирательство и гарантии надлежащей правовой процедуры.

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