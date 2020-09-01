Проти чотирьох активістів в окупованому Криму порушили справу за підозрою "про неінформування"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Затриманих напередодні в окупованому Криму активістів випустили з ФСБ під підписку про невиїзд. Їм закидають "неінформування", передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
"Четверо кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками 31 серпня, відпущені під підписку про невиїзд, повідомляють адвокати кримчан. Проти активістів порушено кримінальну справу за статтею "про неінформування" (205.6 КК Росії)", - повідомляє служба.
Як стверджує слідчий ФСБ Валерій Шерстюк, у 2015 році в соціальній мережі "Вконтакте" затримані листувалися з Уміджоном Дадажоновим, який, як повідомляють у ФСБ, нібито брав участь в діяльності організації "ІДІЛ", визнаної терористичною на території Росії. Чотирьох кримчан підозрюють у тому, що вони не повідомили про це у правоохоронні органи.
Нагадаємо, в окупованому Криму - у Нижньогірському, Радянському районах і Судаку - російські силовики вранці 31 серпня провели обшуки у будинках кримських татар.
Міністерство закордонних справ України пізніше висловило протест у зв'язку з хвилею незаконних обшуків і затримань на території тимчасово окупованого Криму.