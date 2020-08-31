Обшуки в Криму: Україна вимагає від Росії звільнити затриманих

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань мешканців тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. За наявною інформацією, після проведення обшуків в будинках Айдера Кадирова (с. Розливи Нижньогірського району), Айдера Аблякімова (с. Сонячна долина Судакського району), Ридвана Умерова (м. Судак) та Енвера Топчі (смт Ічкі (Совєтський) Ічкінського району) зазначених осіб було незаконно затримано. Під час попередньої хвилі арештів у липні окупаційною адміністрацією було затримано 7 кримських татар", - повідомили в міністерстві.



Дипломати наголосили на системному застосуванні Росією репресивного апарату для переслідування та боротьби із журналістами та активістами, продовжує політику утисків всіх незгодних з окупацією, від якої особливо страждають представники кримськотатарського народу.



"Вимагаємо від Росії негайного звільнення затриманих сьогодні чотирьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України. На сьогодні, РФ незаконно тримає за ґратами близько 100 українських громадян. Закликаємо міжнародну спільноту продовжити активний захист прав та свобод мешканців окупованого Криму та посилити тиск на Росію задля припинення нею грубих порушень прав людини на тимчасово окупованому півострові", - заявили в МЗС.



Нагадаємо, в окупованому Криму — в Нижньогірському, Радянському районах і Судаку — російські силовики зранку 31 серпня провели обшуки в будинках кримських татар.



Як повідомляв УНН, у Представництві Президента відреагували на чергові обшуки в окупованому Криму. Прокуратура і поліція АРК відкрили провадження.