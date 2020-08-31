Через нові незаконні обшуки в окупованому Криму відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Прокуратура та поліція Криму розпочали кримінальне провадження за фактом незаконних обшуків в будинках кримськотатарських активістів на окупованому півострові. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
“Сьогодні, 31 серпня 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та Севастополі розпочало кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла під час проведення незаконних обшуків у будинках кримських татар (ч. 2 ст. 162 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Так, встановлено, що в Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах окупованого Криму силовики проводять обшуки в будинках кримських татар.
“Зокрема, у Нижньогірському районі у селі Розливи проводиться обшук у будинку журналіста "Кримської солідарності“ Айдера Кадирова, по завершенню обшуку Айдера забрали до так званого управління ФСБ в Сімферополі. Також обшуки відбуваються у будинках Айдера Аблякімова, Рідвана Умерова та Енвера Топчи”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в окупованому Криму — в Нижньогірському, Радянському районах і Судаку — російські силовики зранку 31 серпня проводять обшуки в будинках кримських татар.
Як повідомлялося, у Представництві Президента відреагували на чергові обшуки в окупованому Криму.