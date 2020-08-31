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У Зеленського відреагували на чергові обшуки в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських родин в окупованому Криму — черговий злочин окупаційної влади. Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної адміністрації з переслідування громадян України з громадською позицією. Про це йдеться у заяві, розміщеній сьогодні на сторінці представництва у Facebook, передає УНН.

У Зеленського відреагували на чергові обшуки в окупованому Криму

Так, сьогодні, 31 серпня 2020 року, рано вранці в Нижньогірському, Судакському і Совєтському районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар.

“Ранкові обшуки у молодих кримськотатарських родин — черговий злочин окупаційної влади. Малолітні діти в цивілізованому світі не можуть прокидатися вранці від стуку в двері ФСБ РФ і купи озброєних людей тільки через те, що їх батьки є громадянськими журналістами та активістами. Росія намагається зробити з кожної незручної для режиму людини — екстреміста. А солідарність це те, що їх дратує найбільше. Обшуки є продовженням системних злочинів по переслідуванню представників нелояльного кримськотатарського народу”, — прокоментувала заступниця постійного представника Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

"Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної адміністрації по переслідуванню громадян України з громадською позицією, документує кожен випадок і долучає інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російської Федерації, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострову", - додали у представництві.

Нагадаємо, в окупованому Криму одного з кримських татар, у яких вранці 31 серпня російські силовики влаштували обшук, забрали до управління ФСБ.

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