Обшуки в окупованому Криму: одного чоловіка повезли до ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. В окупованому Криму одного з чоловіків, у якого вранці 31 серпня російські силовики влаштували обшук, забрали до управління ФСБ. Про це повідомляє громадська ініціатива "Кримська солідарність", передає УНН.
"7:45 - Айдера Кадирова відвозять після проведення обшуку в УФСБ Сімферополя", - йдеться у повідомленні.
Так, 31 серпня в окупованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримських татар. Спочатку було відомо про два обшуки. У Нижньогірському районі - у будинку журналіста Кримської солідарності, кореспондента "Грани.ру" Айдера Кадирова (14.06.1986). У Радянському районі - у будинку Енвера Топчі (1991 р.н.).
"У селі Сонячна Долина Судакського району проходить обшук в будинку Айдера Аблякімова (30.08.1990 р.н.). Також стало відомо про обшук в місті Судак, в будинку активіста Умерова Рідвана Казімовича (1991 р.н.)", - додали в організації згодом.