Обыски в оккупированном Крыму: одного мужчину повезли в ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В оккупированном Крыму одного из мужчин, у которого утром 31 августа российские силовики устроили обыск, забрали в ФСБ. Об этом сообщает общественная инициатива "Крымская солидарность", передает УНН.
"7:45 - Айдер Кадырова отвозят после проведения обыска в УФСБ Симферополя", - говорится в сообщении.
Так, 31 августа в оккупированном Крыму российские силовики устроили обыски в домах крымских татар. Сначала было известно о двух обысках. В Нижнегорском районе - в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова (14.06.1986). В Советском районе - в доме Энвера Топчи (1991 г.р.).
"В селе Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме Айдера Аблякимова (30.08.1990 г.р.). Также стало известно об обыске в городе Судак, в доме активиста Умерова Ридвана Казимовича (1991 г.р.)", - добавили в организации позже.