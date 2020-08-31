Из-за новых незаконных обысков в оккупированном Крыму открыли производство

"Сегодня, 31 августа 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и Севастополе начало уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении незаконных обысков в домах крымских татар (ч. 2 ст. 162 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что в Нижнегорском, Судакском и Советском районах оккупированного Крыма силовики проводят обыски в домах крымских татар.

"В частности, в Нижнегорском районе в селе Разливы проводится обыск в доме журналиста "Крымской солидарности" Айдера Кадырова, по завершению обыска Айдера забрали в так называемое ФСБ в Симферополе. Также обыски проходят в домах Айдера Аблякимова, Ридвана Умерова и Энвера Топчи", - отмечается в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму - в Нижнегорском, Советском районах и Судаке - российские силовики утром 31 августа проводят обыски в домах крымских татар.

Как сообщалось, в Представительстве Президента отреагировали на очередные обыски в оккупированном Крыму.