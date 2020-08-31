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Обыски в Крыму: Украина требует от России освободить задержанных

Киев • УНН

 • 13367 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с волной незаконных обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму, передает УНН со ссылкой на комментарий министерства.

Обыски в Крыму: Украина требует от России освободить задержанных

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний жителей временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. По имеющейся информации, после проведения обысков в домах Айдера Кадырова (с. Разливы Нижнегорского района), Айдера Аблякимова (с. Солнечная Долина Судакского района), Ридвана Умерова (г. Судак) и Энвера Топчи (пгт Ички (Советский) Ичкинского района) указанные лица были незаконно задержаны. Во время предыдущей волны арестов в июле оккупационной администрацией было задержано 7 крымских татар", - сообщили в министерстве.

Дипломаты отметили системном применение Россией репрессивного аппарата для преследования и борьбы с журналистами и активистами, продолжает политику притеснения всех несогласных с оккупацией, от которой особенно страдают представители крымскотатарского народа.

"Требуем от России немедленного освобождения задержанных сегодня четырех человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. На сегодня, РФ незаконно держит за решеткой около 100 украинских граждан. Призываем международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей оккупированного Крыма и усилить давление на Россию для прекращения ею грубых нарушений прав человека на временно оккупированном полуострове", - заявили в МИД.

Напомним, в оккупированном Крыму - в Нижнегорском, Советском районах и Судаке - российские силовики утром 31 августа провели обыски в домах крымских татар.

Как сообщал УНН, в Представительстве Президента отреагировали на очередные обыски в оккупированном Крыму. Прокуратура и полиция АРК открыли производство.

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