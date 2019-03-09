Протесты в Белграде: сербы бастуют под стенами национальной телерадиокомпании
Киев • УНН
БЕЛГРАД-КИЕВ. 9 марта. УНН. В сербском Белграде проходят антиправительственные демонстрации. Как передает корреспондент УНН с места событий, сегодня на улицы вышли около 10 тысяч человек, сам протест проходит у стен национальной телерадиокомпании.
Около 10 тысяч человек сегодня, 9 марта, собрались на очередной протест, требуя отставки президента страны Александра Вучича и отставки правительства.
Кроме того, сербы осуждают работу национальной телерадиокомпании, обвиняя журналистов государственной медиа структуры в распространении пропаганды в пользу властей.
"Мы хотим изменить эту ситуацию, сначала навести порядок с медиа, а потом и все остальное. Они игнорируют даже эти протесты, не говоря уже о том, что оппозиционным политикам не дают голоса", - рассказал Димитри, один из участников акции.
Также УНН, протестующие отмечали, что требуют провести выборы по новому законодательству.
Отметим, что демонстрации поддерживаются формированием "Альянс за Сербию", куда входит около 30 оппозиционных партий.
Добавим, вход в здание телерадиокомпании РТС - Радио ТВ Сербия, протестующие облепили постерами с надписью "Лжец".
Как сообщал УНН, протестные настроения в Сербии возобновились после нападения на оппозиционера, лидера Левой партии Борко Стефановича в ноябре 2018 года. В субботу на улицы столицы страны вышло около 10 тысяч человек.
Напомним, демонстрации проходят каждую субботу, 14 недель подряд