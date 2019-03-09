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Протести в Белґграді: близько 10 тисяч сербів вийшли на демонстрацію

Київ • УНН

 • 12920 перегляди

БЕЛҐГРАД-КИЇВ. 9 березня. КИЇВ. У сербському Белґраді тривають антиурядові мітинги. Сьогодні на марші бере участь близько 10 тисяч осіб, передає кореспондент УНН.

У Сербії проходять антиурядові марші, в якому беруть участь близько 10 тисяч осіб.

"Ніякі росіяни, ніякі американці не виборять для нас свободи. Ми повинні бути солідарні", - звертаються організатори до протестуючих.

У коментарі УНН протестуючі розповідають, що "країна нас не чує, ці протести за зміну влади". Крім того, люди несуть транспаранти з вимогами забезпечити чесні вибори.

Протести підтримує "Альянс за Сербію", в який входить близько 30 політичних формувань - від лівоцентристських сил до праворадикальних. Однак в союзі опозиціонерів ще в лютому оголосили, що бойкотуватимуть парламентські і муніципальні вибори через те, що в Сербії, на їхню думку, відсутні умови для вільного волевиявлення.

Як повідомляв УНН, демонстрації проходять щосуботи, 14 тижнів поспіль.

Президента країни Олександра Вучич і правлячу "Сербську прогресивну партію" звинувачують в узірпаціі влади. Також демонстранти вимагають припинити переслідування опозиційних політиків і журналістів.

Протести почалися після нападу на опозиціонера, лідера Лівої партії Борко Стефанович.

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