Протести в Белґграді: близько 10 тисяч сербів вийшли на демонстрацію
Київ • УНН
БЕЛҐГРАД-КИЇВ. 9 березня. КИЇВ. У сербському Белґраді тривають антиурядові мітинги. Сьогодні на марші бере участь близько 10 тисяч осіб, передає кореспондент УНН.
У Сербії проходять антиурядові марші, в якому беруть участь близько 10 тисяч осіб.
"Ніякі росіяни, ніякі американці не виборять для нас свободи. Ми повинні бути солідарні", - звертаються організатори до протестуючих.
У коментарі УНН протестуючі розповідають, що "країна нас не чує, ці протести за зміну влади". Крім того, люди несуть транспаранти з вимогами забезпечити чесні вибори.
Протести підтримує "Альянс за Сербію", в який входить близько 30 політичних формувань - від лівоцентристських сил до праворадикальних. Однак в союзі опозиціонерів ще в лютому оголосили, що бойкотуватимуть парламентські і муніципальні вибори через те, що в Сербії, на їхню думку, відсутні умови для вільного волевиявлення.
Як повідомляв УНН, демонстрації проходять щосуботи, 14 тижнів поспіль.
Президента країни Олександра Вучич і правлячу "Сербську прогресивну партію" звинувачують в узірпаціі влади. Також демонстранти вимагають припинити переслідування опозиційних політиків і журналістів.
Протести почалися після нападу на опозиціонера, лідера Лівої партії Борко Стефанович.