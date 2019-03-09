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6 марта, 19:19 • 141161 просмотра

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Протесты в Белграде: около 10 тысяч сербов вышли на демонстрацию

Протесты в Белграде: около 10 тысяч сербов вышли на демонстрацию

Киев  •  УНН

 • 12906 просмотра

БЕЛГРАД-КИЕВ. 9 марта. КИЕВ. В сербском Белграде продолжаются антиправительственные митинги. Сегодня на марше принимает участие около 10 тысяч человек, передает корреспондент УНН.

В Сербии проходит антиправительственные марши, в котором принимает участие около 10 тысяч человек.

"Никакие русские, никакие американцы не выборят для нас свободы. Мы должны быть солидарны", - обращаются организаторы к протестующим.

В комментарии УНН протестующие рассказывают, что "страна нас не слышит, эти протесты за смену власти". Кроме того, люди несут транспоранты с требованиям обеспечить честные выборы.

Протесты поддерживает "Альянс за Сербию", в который входит около 30 политических формирований - от левоцентристских сил до праворадикальных. Однако в союзе оппозиционеров еще в феврале объявили, что будут бойкотировать парламентские и муниципальные выборы из-за того, что в Сербии, по их мнению,отсутствуют условия для свободного волеизъявления.

Как сообщал УНН, демонстрации проходят каждую субботу, 14 недель подряд. 

Президента страны Александра Вучича и правящую "Сербскую прогрессивную партию" обвиняют в узирпации власти. Также демонстранты требуют прекратить преследование оппозиционных политиков и журналистов.

Протесты начались после нападения на оппозиционера, лидера Левой партии Борко Стефанович.

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