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В Сербії продовжуються антиурядові виступи

В Сербії продовжуються антиурядові виступи

Київ • УНН

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БЕЛҐРАД-КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні в столиці Сербії Белґрад проходить чергова антиурядова демонстрація, передає кореспондент УНН.

Сьогодні в Белґраді запланована чергова антиурядова демонстрація - на одній з центральних вулиць проходить підготовка до ходи.

Масові заходи більше трьох місяців проходять під гаслом "1 з 5 мільйонів".

Серби звинувачують правлячу "Сербську прогресивну партію" і близького до неї президента Олександра Вучича в корупції та узурпаціі влади. Демонстранти також вимагають припинити переслідування опозиційних політиків та незалежних журналістів.

Як повідомляв УНН, протести в Сербії проходять 14-й тиждень поспіль. Демонстрації почалися після нападу на опозиційного політика, лідера Лівої партії Сербії Борко Стефановича в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, 2 березня відбулись масові протести в декількох містах Сербії — Крагуєваці, Піроті, Смедеревска-Паланці. Наймасовіша акція, яка зібрала декілька тисяч маніфестантів, пройшла в Белґраді. 

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