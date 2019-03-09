В Сербії продовжуються антиурядові виступи
Київ • УНН
БЕЛҐРАД-КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні в столиці Сербії Белґрад проходить чергова антиурядова демонстрація, передає кореспондент УНН.
Сьогодні в Белґраді запланована чергова антиурядова демонстрація - на одній з центральних вулиць проходить підготовка до ходи.
Масові заходи більше трьох місяців проходять під гаслом "1 з 5 мільйонів".
Серби звинувачують правлячу "Сербську прогресивну партію" і близького до неї президента Олександра Вучича в корупції та узурпаціі влади. Демонстранти також вимагають припинити переслідування опозиційних політиків та незалежних журналістів.
Як повідомляв УНН, протести в Сербії проходять 14-й тиждень поспіль. Демонстрації почалися після нападу на опозиційного політика, лідера Лівої партії Сербії Борко Стефановича в листопаді 2018 року.
Нагадаємо, 2 березня відбулись масові протести в декількох містах Сербії — Крагуєваці, Піроті, Смедеревска-Паланці. Наймасовіша акція, яка зібрала декілька тисяч маніфестантів, пройшла в Белґраді.