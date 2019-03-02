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У Сербії знову пройшли антиурядові акції протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Масові протести пройшли в суботу ввечері в декількох містах Сербії — Крагуєваці, Піроті, Смедеревска-Паланці. Наймасовіша акція, яка зібрала декілька тисяч маніфестантів, пройшла в Белграді, інформує УНН з посиланням на The Balkan Insight.

Протест стартував з мітингу на майдані біля філософського факультету Белградського університету. Тут перед присутніми виступила активістка Марія Лукіч, яка розповіла маніфестантам про те, що піддалася домаганням з боку голови муніципалітету Брус (Центральна Сербія) Мілутіна Елічіча Ютка. Скандал вибухнув кілька днів тому, коли Марія Лукіч, яка пропрацювала у Елічіча секретарем два роки, виступила зі звинуваченнями проти свого колишнього шефа. Елічіч спочатку спробував відключити кабельне телебачення в Бурсі, щоб городяни не змогли подивитися ток-шоу, де виступила зі звинуваченнями його колишня секретарка, а потім подав у відставку з поста глави муніципалітету під тиском правлячої Сербської прогресивної партії, в якій він перебував.

Потім перед учасниками мітингу виступила позафракційний депутат Народної Скупщини (парламенту) Сербії Марініка Тепіч, яка заявила, що протестуючі поширюють “вірус свободи”, а не вірус грипу, як про це раніше заявив президент Сербії Александар Вучіч (в останні тижні на Балканах зафіксована епідемія грипу, рахунок жертв йде на десятки). “Ми не зупинимося, тому що він (президент Вучіч) принижує нас кожен день, ображає наш інтелект, гідність, забирає права, а також пенсії у пенсіонерів і перспективу у молоді”, — заявила депутат з вантажівки, яка була пристосована мітингувальниками як сцена.

Далі вантажівка з звукопідсилюючою апаратурою рушила белградським вулицями під гуркіт сербських рок-хітів минулих років. Слідом прямувала колона протестуючих зі свистками, вувузелами, барабанами, багато несли плакати зі звинуваченнями на адресу сербської влади. “Ми за народ, проти колишніх і теперішніх злодіїв!”, “З-за свободи!”, “Вставай, Сербія!”, “Поважайте закон!” — говорили плакати. Організатори ходи роздавали активістам і перехожим на вулицях газету “Данас”, що є рупором опозиції.

Нагадуємо, у Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя.

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