У Бухаресті декілька тисяч людей протестували проти зміни законів про правосуддя

Маніфестанти протестують проти прийняття кабінетом 19 лютого постанови про зміну трьох законів, що регулюють сферу правосуддя: про статус суддів і прокурорів, про судову організацію і про Вищу раду магістратури. Учасники протестів стверджують, що зміни внесені для того, щоб дозволити корумпованим політикам з правлячої коаліції уникнути судової відповідальності, підірвати боротьбу з корупцією і послабити правову державу.

Протестуючі з гучномовцями, прапорами і плакатами скандують гасла, спрямовані проти цієї постанови, уряду і лідера правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгні.

Поліція повідомила про обмеження руху автотранспорту в районі акції протесту, жандарми виставили навколо будівлі уряду металеві загородження. Раніше жандармерія розповсюдила повідомлення про те, що маніфестація організована в порушення закону про громадські зібрання. “Жандармерія столиці забезпечить порядок і спокій, вживе всіх заходів, які вважає необхідними для запобігання інцидентів”, — вказувалося в повідомленні.

Акція протесту була організована за допомогою соціальних мереж, її підтримали опозиційні “Союз за порятунок Румунії” і Партія свободи, єдності і солідарності.

Аналогічні маніфестації проводяться і в ряді інших міст Румунії.

Як повідомляв УНН, у Белграді тисячі людей на акції протесту зажадали відставки президента Сербії.