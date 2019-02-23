У Белграді тисячі людей на акції протесту зажадали відставки президента Сербії

Акція пройшла ввечері 23 лютого. Збір учасників протесту пройшов на площі біля філософського факультету університету в Белграді. У протестах, зазначає РТС, брали участь муніципальні депутати. Від площі групи протестуючих пройшли маршем по місту. Деякі протестувальники тримали в руках плакати з цитатою з заяви Вучіча, зробленого в 2012 році: “Пенсіонери не заплатять жодного динара за майбутні реформи”.

Опозиція звинувачує владу країни в корупції і порушенні демократичних принципів. За день до цього, 22 лютого масові акції були проведені відразу в декількох містах Сербії, в тому числі в Нові-Саді і Ніші.

Акції протесту в Сербії почалися на початку грудня. Приводом до їх проведення став напад на лідера опозиційної партії “Лєвиця” Боріслава Стефановича. За версією опозиції, до організації нападу причетні влади. У січні марш опозиції в Белграді зібрав понад 10 тисяч осіб. Акції в різних містах Сербії проходять під загальним гаслом “Один з п’яти мільйонів”. Він з’явився після того, як Вучич заявив, що не поступиться демонстрантам, навіть якщо їх буде п’ять мільйонів.